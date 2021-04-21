От нас не убежишь: Су-34 уничтожили мобильный командный пункт «противника» в Карелии

В Карелии прошли авиационные учения в рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения.

Истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили мобильный командный пункт условного противника. Перед этим они сперва перебазировались из Воронежской области, пролетев более полутора тысяч километров.

Экипажи отработали атаки наземных целей с различных направлений, точечное бомбометание, уничтожение колонны автомобилей и бронетехники.

Помимо этого, пилоты истребителей Су-35С разыграли воздушные бои, отработав перехват высоких высокоскоростных целей.

В учениях было задействовано более двадцати самолетов и восемь десятков человек летного и инженерного состава.