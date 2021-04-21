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От нас не убежишь: Су-34 уничтожили мобильный командный пункт «противника» в Карелии

Тимур Шерзад
16:34 21.04.2021
Экипажи отработали атаки наземных целей с различных направлений, точечное бомбометание, уничтожение колонны автомобилей и бронетехники. 
От нас не убежишь: Су-34 уничтожили мобильный командный пункт «противника» в Карелии
© Фото: Минобороны России
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В Карелии прошли авиационные учения в рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения. 

Истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили мобильный командный пункт условного противника. Перед этим они сперва перебазировались из Воронежской области, пролетев более полутора тысяч километров. 

Экипажи отработали атаки наземных целей с различных направлений, точечное бомбометание, уничтожение колонны автомобилей и бронетехники. 

Помимо этого, пилоты истребителей Су-35С разыграли воздушные бои, отработав перехват высоких высокоскоростных целей. 

В учениях было задействовано более двадцати самолетов и восемь десятков человек летного и инженерного состава. 

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