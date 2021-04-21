Осколки разлетелись на 50 метров: эксклюзивные кадры с места взрыва в многоэтажке в Калининграде

Сегодня днем в Калининграде в жилом доме на улице Леонова прогремел взрыв. Хлопок произошел на первом этаже жилого дома и был такой силы, что вынесло окна с двух сторон здания – осколки разлетелись на полсотни метров. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Максим Румянцев, который работает на месте происшествия.

В результате взрыва пострадал один человек - хозяин квартиры, - его доставили в Центральную городскую клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По предварительной версии, причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа. Сейчас на месте происшествия работают следователи, а также представители коммунальных служб.

По сообщению МЧС, из дома было эвакуировано 30 человек. В настоящий момент огонь локализован, причина взрыва устанавливается.