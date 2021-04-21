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В Кремле рассказали о самочувствии Путина после второй прививки от COVID-19

Кирилл Кунецкий
Анна Назайкина
15:29 21.04.2021
Первую прививку от коронавируса Путин сделал 23 марта, не уточнив, какой именно препарат был использован.
В Кремле рассказали о самочувствии Путина после второй прививки от COVID-19
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Владимир Путин хорошо себя чувствует после второй прививки от коронавируса. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Хорошо. Абсолютно рабочее, обычное состояние», - отметил Песков.

Первую прививку от коронавируса Путин сделал 23 марта, при этом президент не стал уточнять, какая именно вакцина была использована, подчеркнув, что это была одна из трех российских прививок, но о том, какая именно, знает лишь его лечащий врач.

«Не знают даже ни Татьяна Алексеевна Голикова, ни Попова, я никому этого не говорю», - заявлял Путин.

Между тем Дмитрий Песков отдельно отмечал, что процесс вакцинации президента не фиксировался на видео, так как Путин не сторонник проведения подобных мероприятий под камерами.

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