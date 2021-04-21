По всей стране: как в Вооруженных силах России смотрели послание президента Федеральному собранию

Сегодня президент России Владимир Путин зачитал послание Федеральному собранию.

Трансляцию послания смотрели по всей стране. По указанию министра обороны Сергея Шойгу для военнослужащих объединений, соединений и воинских частей просмотр организовали в пунктах постоянной дислокации и на полигонах.

Во многих городах, в том числе в Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, выступление главы государства транлировалось на уличных экранах.