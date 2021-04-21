По всей стране: как в Вооруженных силах России смотрели послание президента Федеральному собранию
Трансляцию посмотрели военнослужащие объединений, соединений и воинских частей Вооруженных сил, в пунктах постоянной дислокации и на полигонах.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сегодня президент России Владимир Путин зачитал послание Федеральному собранию.
Трансляцию послания смотрели по всей стране. По указанию министра обороны Сергея Шойгу для военнослужащих объединений, соединений и воинских частей просмотр организовали в пунктах постоянной дислокации и на полигонах.
Во многих городах, в том числе в Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, выступление главы государства транлировалось на уличных экранах.