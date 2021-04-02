Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Красные или зеленые: диетолог объяснила, бывают ли гипоаллергенные продукты

Светлана Иванова
11:42 02.04.2021
Реакция на ту или иную пищу определяется индивидуальными особенностями организма, пояснила врач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imagebroker, Alfred Schauhuber, Globallookpress
Читайте нас на:

Не бывает полностью гипоаллергенных продуктов. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала гастроэнтеролог, диетолог Евгения Маевская. Она уточнила, что реакция на ту или иную пищу определяется индивидуальными особенностями организма.

«Что касается аллергических реакций, то здесь все очень индивидуально. Даже безобидная каша за счет того, чем сейчас обрабатывается крупа, может вызвать аллергию у одного человека и не вызвать у другого», - отметила специалист.

По ее словам, в этом смысле мнение о том, что красные овощи и фрукты аллергены, а зеленые - нет, не соответствует действительности.

«Здесь каких-то общих моментов, что на красное будет аллергия, а на зеленое не будет, например в питании беременных, - это недостоверная информация», - указала врач.

Маевская объяснила, что аллергия представляет собой иммунный ответ, а предсказать иммунный ответ у всех людей невозможно, потому что он определяется особенностями иммунитета определенного человека.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.