Красные или зеленые: диетолог объяснила, бывают ли гипоаллергенные продукты

Не бывает полностью гипоаллергенных продуктов. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала гастроэнтеролог, диетолог Евгения Маевская. Она уточнила, что реакция на ту или иную пищу определяется индивидуальными особенностями организма.

«Что касается аллергических реакций, то здесь все очень индивидуально. Даже безобидная каша за счет того, чем сейчас обрабатывается крупа, может вызвать аллергию у одного человека и не вызвать у другого», - отметила специалист.

По ее словам, в этом смысле мнение о том, что красные овощи и фрукты аллергены, а зеленые - нет, не соответствует действительности.

«Здесь каких-то общих моментов, что на красное будет аллергия, а на зеленое не будет, например в питании беременных, - это недостоверная информация», - указала врач.

Маевская объяснила, что аллергия представляет собой иммунный ответ, а предсказать иммунный ответ у всех людей невозможно, потому что он определяется особенностями иммунитета определенного человека.