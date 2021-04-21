Вопросы истории «Про Сталинградскую битву может быть не сказано»: Путин удивился содержанием школьных учебников Андрей Аркадьев Президент также предложил направить 24 миллиарда рублей из бюджета на обновление и поддержание домов культуры и библиотек в регионах. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Владимир Путин удивился качеству учебных пособий для школы. В некоторых учебниках истории не упоминается такое сражение, как Сталинградская битва, заявил президент. «Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Кто пропускает то, что там написано? Там про Сталинградскую битву может быть не сказано. Бывает и такое, удивительно!» - сказал Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и завершилась 2 февраля 1943 года разгромом немецко-фашистских войск. Сражение проходило на огромной территории - свыше 100 000 квадратных километров. В отдельные периоды битвы в ней участвовало около двух миллионов человек с обеих сторон, до двух тысяч танков, до двух самолетов и до 26 тысяч орудий и минометов. Битва была отмечена кровопролитными боями на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и непосредственно в самом городе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика