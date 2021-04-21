Путин: Россия предлагает миру обсудить «новое уравнение безопасности»
Президент подчеркнул, что такое уравнение должно охватывать не только традиционные стратегические вооружения, как МБР, подлодки и тяжелые бомбардировщики, но и все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, вне зависимости от их оснащения.
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Сармат
Владимир Путин предложил миру обсудить «новое уравнение безопасности». Он сделал это на Послании Федеральному собранию.
Как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии современных ядерных сил, Россия еще раз предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическими вооружениями. Целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, - сказал он.
Президент подчеркнул, что такое уравнение должно охватывать не только традиционные стратегические вооружения, как МБР, подлодки и тяжелые бомбардировщики, но и все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, вне зависимости от их оснащения.