В стране и мире Путин: Россия предлагает миру обсудить «новое уравнение безопасности» Тимур Шерзад Президент подчеркнул, что такое уравнение должно охватывать не только традиционные стратегические вооружения, как МБР, подлодки и тяжелые бомбардировщики, но и все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, вне зависимости от их оснащения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Сармат Читайте нас на: Владимир Путин предложил миру обсудить «новое уравнение безопасности». Он сделал это на Послании Федеральному собранию. Как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии современных ядерных сил, Россия еще раз предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическими вооружениями. Целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, - сказал он. Президент подчеркнул, что такое уравнение должно охватывать не только традиционные стратегические вооружения, как МБР, подлодки и тяжелые бомбардировщики, но и все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, вне зависимости от их оснащения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика