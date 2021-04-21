Путин назвал высший национальный приоритет для России

Сбережение народа России является высшим национальным приоритетом. Об этом в ходе послания Федеральному Собранию заявил Владимир Путин.

«Сегодня ситуация в демографии чрезвычайная, нужно это признать и иметь в виду. Сбережение народа России - наш высший национальный приоритет. Этим приоритетом определяются все положения обновленной Конституции: о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, укреплении социальных гарантий», - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что стратегия государства заключается в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, а также добиться того, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет.

«Это сложнейшая задача, тем более, что коронавирус пока еще не побежден окончательно. Он остается прямой угрозой. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растет», - уточнил президент.

По словам Путина, в настоящее время нужно держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса: и по контуру внешних границ, и внутри России.