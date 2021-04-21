Армия Путин похвалил военных строителей за вклад в борьбу с COVID-19 Андрей Аркадьев Глава государства также отметил, что российские ученые совершили настоящий прорыв. Благодаря им, наша страна обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию поблагодарил военных и гражданских строителей, врачей и медицинский персонал и всех россиян, кто внес за вклад в борьбу с пандемией. «Хочу поблагодарить всех и каждого, кто внес вклад в борьбу с инфекцией, коллективы заводов, выпускающие лекарства, медицинскую технику и средства защиты, предприятия непрерывного цикла, ЖКХ, торговлю, российский бизнес, который в сжатые сроки перестроил целые отрасли на производство необходимой продукции, гражданских и военных строителей, работников сельского хозяйства, собравших один из рекордных урожаев страны, более 130 миллионов тонн», -сказал глава государства. Также президент поблагодарил правоохранительные органы, армию за обеспечение безопасности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика