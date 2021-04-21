Путин: Вооруженные силы надежно обеспечивали безопасность России во время пандемии
Президент сказал эти слова в своем ежегодном послании Федеральному собранию.
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Владимир Путин отметил вклад Вооруженных сил в обеспечение безопасности России во время пандемии COVID-19.
«На своем посту оставался и личный состав правоохранителей и спецслужб. Безопасность России надежно обеспечивали Вооруженные силы», - отметил президент.
Владимир Путин сказал эти слова в своем ежегодном послании Федеральному собранию.