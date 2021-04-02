По заснеженным горам: под Красноярском подвели итоги конкурса «Саянский марш»

В парке Ергаки в Красноярском крае подводят итоги всеармейского этапа конкурса «Саянский марш». По ходу конкурса участникам пришлось преодолевать километры дистанции по снегу, спускаться с гор, спасать условно-раненых и выполнять еще много элементов.

Впервые свои горные подразделения представил Северный флот и Росгвардия. Напряженное обсуждение и подсчет баллов длились до полуночи. Судьям и представителям команд пришлось отсмотреть гигабайты съемок видеоконтроля, борьба шла за каждый балл.

Еще в начале соревнований судейский корпус отметил, что борьба будет серьезной, по предварительным оценкам из 11 команд семь - прогнозируемые фавориты. Участники сломали не одну пару лыж, наматывали штрафные круги, поэтому даже накануне, когда гонка завершилась, спать они отправились в полном неведении.

В итоге победителем стала сборная Центрального военного округа. Именно она и представит Россию на международном этапе конкурса.