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По заснеженным горам: под Красноярском подвели итоги конкурса «Саянский марш»

Андрей Аркадьев
Надежда Котормус
11:22 02.04.2021
Победителем стала сборная Центрального военного округа. Именно она и представит Россию на международном этапе конкурса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В парке Ергаки в Красноярском крае подводят итоги всеармейского этапа конкурса «Саянский марш». По ходу конкурса участникам пришлось преодолевать километры дистанции по снегу, спускаться с гор, спасать условно-раненых и выполнять еще много элементов.

Впервые свои горные подразделения представил Северный флот и Росгвардия. Напряженное обсуждение и подсчет баллов длились до полуночи. Судьям и представителям команд пришлось отсмотреть гигабайты съемок видеоконтроля, борьба шла за каждый балл.

Еще в начале соревнований судейский корпус отметил, что борьба будет серьезной, по предварительным оценкам из 11 команд семь - прогнозируемые фавориты. Участники сломали не одну пару лыж, наматывали штрафные круги, поэтому даже накануне, когда гонка завершилась, спать они отправились в полном неведении.

В итоге победителем стала сборная Центрального военного округа. Именно она и представит Россию на международном этапе конкурса.

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