Под Калугой высадили 50 саженцев рябины и клена в рамках акции «Сад памяти»

Международная акция «Сад памяти» добралась до Калужской области. Сегодня, 20 апреля, в годовщину окончания битвы за Москву знаковое мероприятие состоялось на территории Кинокомплекса «Военфильм-Медынь». Актеры российского фильма Игоря Угольникова и Вадима Шмелева «Подольские курсанты» увековечили подвиг героев.

Деревья в память о командирах и курсантах подольских артиллерийского и пехотного военных училищ, в октябре 1941 года героически оборонявших рубежи на юго-западных подступах к Москве, высадили Олег Отс, Павел Стонт, Глеб Данилов, Сергей Анненков, Алексей Виноградов и Артем Губин.

«Когда приезжаем сюда, всегда бегают мурашки. Сегодня я испытываю то же самое ощущение. Особенно, когда мы стоим рядом с "дотом Алешкина", где снималась одна из финальных сцен. Спасибо вам большое за то, что мы сегодня делаем все вместе», - поделится своими впечатлениями Губин.

В мероприятии также участвовали представители исторического комитета ассоциации «Народный проект», Российского союза молодежи, ученики школы и гимназии им. Подольских курсантов. Свой вклад в создание живого памятника героям внес и генеральный директор киностудии «Военфильм», российский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Угольников.

«Мы даже воду брали, чтобы полить наши деревья из ямы, где погибали наши герои. Это символично для нас. Мы уверены в том, что это не только съемочная площадка, но и некий мемориал. Мы бы хотели, чтобы здесь и дальше снимались фильмы. И мы приложим к этому усилия», - пообещал Угольников.

Всего в рамках акции «Сад памяти» в этот день на территории кинокомплекса высадили 50 саженцев рябины и клена. Однако в будущем, по словам Игоря Угольникова, планируется высадить 3,5 тысячи деревьев - в память о каждом Подольском курсанте, который сражался здесь в октябре 1941-го года. Международная акция «Сад памяти» продолжится в Калужской области и других регионах, и до 22 июня охватит всю страну. На данный момент в рамках акции высадили уже порядка девяти миллионов деревьев.

Чтобы стать участником акции, достаточно зайти на официальный сайт Садпамяти2021.рф, найти ближайшую точку и зарегистрироваться на мероприятие. Посадить дерево можно и у себя на участке, а после зарегистрировать его на сайте и разместить в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. Независимо от формата участия, каждый посадивший свое дерево получает онлайн-сертификат.