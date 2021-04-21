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На огневом рубеже: тысячи военнослужащих выполнили стрельбы на берегу Черного моря

Андрей Аркадьев
10:58 21.04.2021
В тренировках участвовали две тысячи человек, было задействовано свыше 500 единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие российской базы в Абхазии выполнили стрельбы на берегу Черного моря в рамках контрольной проверки, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Огонь велся из автоматов АК-74, ручных пулеметов Калашникова РПК, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 120-мм минометов, орудий БТР-82АМ.

Тренировки проходили на полигонах Гудаута и Нагвалоу. В них участвовали две тысячи человек, было задействовано свыше 500 единиц техники, включая танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация». К концу недели специальная комиссия выставит оценки подразделениям и военной базе.

Автомат Калашникова АК-74 - автомат под патрон 5,45х39 мм. Разработан в 1970 году Михаилом Калашниковым, принят на вооружение в 1974 году. Разработан специально под малоимпульсный патрон производства ЦНИИточмаш. На сегодняшний день является основным автоматом армии России.

Вес снаряженного автомата составляет 3,6 килограмма, длина ствола с ДТК - 485 мм. Максимальная эффективная дальность стрельбы - 650 метров. Темп стрельбы примерно 600 выстрелов в минуту.

АК-74 стал первым советским  автоматом, разработанным под малоимпульсный патрон 5,45Х39. Показатель кучности точности стрельбы стал лучше по сравнению с АК. Сам автомат получился легче своего предшественника, в том числе за счет уменьшения калибра.

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