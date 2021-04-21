Атака на сверхзвуке: истребители МиГ-31БМ и Су-35С уничтожили воздушные цели в небе Тверской области
Участвовавшие в учениях самолеты относятся к Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Летчики отработали воздушные бои - обнаружение, захват и уничтожение высотных целей.
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Авиаполигон в Тверской области стал местом применения ракет класса «воздух-воздух». Их запустили истребители-перехватчики МиГ-31БМ и истребители поколения 4++ Су-35С.
Участвовавшие в учениях самолеты относятся к Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Летчики отработали воздушные бои - обнаружение, захват и уничтожение высотных целей.
Роль последних играли светящиеся многофакельные авиабомбы САБ-250-200, а также учебные парашютные тепловые бомбы М6. Они способны успешно имитировать воздушные цели условного противника как в тепловом, так и в пассивном радиолокационном режимах.