Армия Атака на сверхзвуке: истребители МиГ-31БМ и Су-35С уничтожили воздушные цели в небе Тверской области Тимур Шерзад Участвовавшие в учениях самолеты относятся к Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Летчики отработали воздушные бои - обнаружение, захват и уничтожение высотных целей. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Авиаполигон в Тверской области стал местом применения ракет класса «воздух-воздух». Их запустили истребители-перехватчики МиГ-31БМ и истребители поколения 4++ Су-35С. Участвовавшие в учениях самолеты относятся к Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Летчики отработали воздушные бои - обнаружение, захват и уничтожение высотных целей. Роль последних играли светящиеся многофакельные авиабомбы САБ-250-200, а также учебные парашютные тепловые бомбы М6. Они способны успешно имитировать воздушные цели условного противника как в тепловом, так и в пассивном радиолокационном режимах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика