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Врач рассказала, как метеозависимым пережить перепады температур

Иван Линдеманн
10:33 21.04.2021
Людям, которые контролируют свое артериальное давление таблетками, отказываться от их приема не стоит.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Организм человека адаптирован к нерезким перепадам температур. Однако люди, имеющие проблемы с артериальным давлением, могут ощутить на себе негативное влияние смены погоды. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала кандидат медицинских наук, основатель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова.

«Ожидать, что дождь - это плохо, что из за него поднимется давление, не стоит. Сейчас вообще тот период, когда один сезон меняется на другой. Людям, которые контролируют свое артериальное давление таблетками, отказываться от их приема не стоит однозначно», - уточнила она.

По словам врача, от перемены погоды больше всего страдает настроение.

«Чтобы не было плохого настроения, перед вами всегда должны быть на тарелке разноцветные фрукты или овощи», - посоветовала специалист.

Кроме того, она рекомендовала принимать витамин D при его дефиците и не расстраиваться, поскольку в дождь можно сделать много дел, которые раньше приходилось откладывать.

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