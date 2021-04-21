Российские и турецкие военнослужащие из Совместного центра провели воздушную разведку в Карабахе

Личный состав Совместного российско-турецкого центра продолжает выполнять задачи по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Мониторинг обстановки осуществляется в круглосуточном режиме при помощи беспилотных летательных аппаратов, в частности комплексов БЛА «Форпост» и «Орлан-10». Каждый полет российских беспилотных аппаратов может продолжаться до 10 часов.

«Бортовые средства позволяют с достоверной точностью определять координаты заявленных объектов и соответствие их фактическому местоположению. Помимо этого происходит сопровождение автомобильных и транспортных колонн. В основном, наши средства используются для мониторинга горной, лесистой и труднодоступной местности», - сообщил начальник службы беспилотной авиации Александр Крепышев.

Военнослужащие Совместного центра непрерывно получают изображение с беспилотных летательных аппаратов на пункт управления, где анализируются все перемещения военной техники, личного состава, а также фиксируются все факты пересечения линии соприкосновения сторон.

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта был развернут 30 января 2021 года на территории Азербайджанской Республики в соответствии с Меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств Российской Федерации и Турецкой Республики 11 ноября 2020 года.

В составе Совместного центра на паритетной основе от вооруженных сил России и Турции представлены национальные контингенты до 60 военнослужащих от каждой стороны под руководством своих командующих.