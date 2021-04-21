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Летчики СФ провели первую репетицию воздушной части Парада Победы в небе над Мурманском

Ян Брацкий
01:35 21.04.2021
Летчики прошли с запада на восток над Кольским заливом и мурманским мемориалом защитникам Советского Заполярья.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В небе над Мурманском состоялась первая тренировка демонстрационного пролета авиации Северного флота, посвященного Дню Великой Победы. В воздух поднялись 16 боевых машин, пилотируемых лучшими морскими летчиками, которым выпала честь представить авиацию Северного флота (СФ) жителям Мурманской области.

Пролет состоялся по традиционному маршруту, проверенному несколькими годами участия в праздничных мероприятиях. Летчики прошли с запада на восток над Кольским заливом и мурманским мемориалом защитникам Советского Заполярья. Полет проходил в коридоре высот от 200 до 600 метров.

В нем приняли участие вертолеты Ка-27М, Ми-8. военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12, противолодочный самолет Ил-38 и воздушный пункт управления - самолет Ил-20, учебно-тренировочный самолет Су-25УТГ, корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К, пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М и истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.

Следующая тренировка пролета авиации Северного флота над Мурманском состоится через несколько дней. Генеральная репетиция пройдет седьмого мая.

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