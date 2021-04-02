Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух государств.

В своем послании российский лидер подчеркнул, что механизмы Союзного государства на сегодняшний день обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной, а также во многих других сферах.

Путин выразил уверенность в том, что Россия и Белоруссия продолжат продуктивную совместную работу, направленную на развитие конструктивных союзнических отношений.