Армия С километровой высоты: кадры десантирования морпехов ТОФ на Камчатке Андрей Аркадьев После приземления военнослужащие совершили марш на лыжах и уничтожили охранение условного противника. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На Камчатке морпехи отработали десантирование с километровой высоты. Триста бойцов выполнили прыжки с использованием парашютных систем Д-10 и «Арбалет-2». После приземления военнослужащие совершили марш на лыжах, уничтожили охранение условного противника и обороняли позиции до подхода основных сил. Тем временем сразу 40 новых БМП-3 прибыли во Владивосток для перевооружения Тихоокеанского флота. Боевые машины доставили специальным поездом. В отличие от предыдущего поколения они более подвижны, имеют лучшую плавучесть и огневую мощь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика