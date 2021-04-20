Ученые выявили неожиданный симптом деменции

Австралийские ученые обнаружили необычный симптом ранней деменции. Специалисты пришли к выводу, что о наличии заболевания может свидетельствовать чувство неудовлетворенности своей жизнью.

В исследовании, опубликованном в журнале Brain, отмечается, что в эксперименте приняли участие 172 человека. Из них 87 пациентов были с лобно-височной деменцией, 34 - с болезнью Альцгеймера.

Ученые выяснили, что удовлетворенность жизнью исчезла у людей в результате атрофии нервных клеток мозга, которые связаны с работой системы вознаграждения. Также специалисты отмечают, что чувство неудовлетворенности чаще встречалось у людей с лобно-височной деменцией.