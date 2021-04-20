Осторожность и концентрация: как миротворцы разминируют сельские территории в Карабахе

Российские миротворцы разминировали пять гектаров сельхозугодий в Нагорном Карабахе. Это позволит дать новую жизнь региону - фермеры смогут вернуться к работе и почувствовать себя в безопасности.

Ежедневно миротворцам поступают десятки заявок от местных жителей для вызова саперных групп. Гуманитарное разминирование отличается от стандартной работы саперов и в какой-то степени сложнее. Разминировать обозначенное минное поле, и сады, пастбища, сельские улицы, где лишь известно, что шли бои, но неясно, где упал снаряд, - разные вещи. И хотя саперы всегда действуют предельно осторожно, на таких участках как, например, в районе села Красный Базар, концентрация должна быть вдвойне серьезнее. Поэтому и работа по разминированию даже относительно небольших участков может длиться часами. Многое зависит и от рельефа местности - на горных склонах работать тяжелее, и от концентрации «железа» в земле.

Российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе - это множество самых разных акций ежедневно. Накануне миротворцы сопровождали очередную колонну паломников в один из древнейших монастырей не только Закавказья, но и мира - Дадиванк. Он был основан еще в 4-м веке, и является одной из самых почитаемых святынь Армянской церкви. Сейчас монастырь находится на стороне, контролируемой азербайджанскими военными, но там стоит и один из пунктов миротворцев, и в целом взаимодействие с азербайджанской стороной налажено, службы в храме идут. При монастыре постоянно живут несколько монахов. Один из них, Нарцесс Арутюнян рассказал, что с российскими военными они общаются часто, но в разговорах - никакой политики, а только литература, искусство, философия. Постепенно вместе с весной на эту землю приходит мир.