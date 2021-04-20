Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Нагорный Карабах ТЕГИ

Осторожность и концентрация: как миротворцы разминируют сельские территории в Карабахе

Анна Касаткина
09:21 20.04.2021
Саперным группам ежедневно поступают десятки заявок от местных жителей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Российские миротворцы разминировали пять гектаров сельхозугодий в Нагорном Карабахе. Это позволит дать новую жизнь региону - фермеры смогут вернуться к работе и почувствовать себя в безопасности.

Ежедневно миротворцам поступают десятки заявок от местных жителей для вызова саперных групп. Гуманитарное разминирование отличается от стандартной работы саперов и в какой-то степени сложнее. Разминировать обозначенное минное поле, и сады, пастбища, сельские улицы, где лишь известно, что шли бои, но неясно, где упал снаряд, - разные вещи. И хотя саперы всегда действуют предельно осторожно, на таких участках как, например, в районе села Красный Базар, концентрация должна быть вдвойне серьезнее. Поэтому и работа по разминированию даже относительно небольших участков может длиться часами. Многое зависит и от рельефа местности - на горных склонах работать тяжелее, и от концентрации «железа» в земле.

Российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе - это множество самых разных акций ежедневно. Накануне миротворцы сопровождали очередную колонну паломников в один из древнейших монастырей не только Закавказья, но и мира - Дадиванк. Он был основан еще в 4-м веке, и является одной из самых почитаемых святынь Армянской церкви. Сейчас монастырь находится на стороне, контролируемой азербайджанскими военными, но там стоит и один из пунктов миротворцев, и в целом взаимодействие с азербайджанской стороной налажено, службы в храме идут. При монастыре постоянно живут несколько монахов. Один из них, Нарцесс Арутюнян рассказал, что с российскими военными они общаются часто, но в разговорах - никакой политики, а только литература, искусство, философия. Постепенно вместе с весной на эту землю приходит мир.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:56 В стране и мире
В МИД РФ назвали маразмом ситуацию с расследованием взрывов в Чехии
07:36 Армия
Видео
«Тигр», «Оса» и «Бастион» прошли по центру Владивостока во время первой ночной тренировки Парада Победы
07:00 В стране и мире
Видео
Взрыв чудовищной силы: что известно о трагедии в Нижегородской области
05:25 Армия
Видео
Танк Т-34 доставили в Нижний Новгород для участия в Параде Победы
03:50 Армия
Видео
Воскрешение легенды: военные мастера ВВО установили на штатное место девятитонную башню «Иосифа Сталина»
Популярное
Популярное
Ученые назвали продукт, провоцирующий бесплодие
Видео
Невролог перечислил проблемы, которые могут возникнуть у детей при частом просмотре телевизора
Бронежилет бесполезен: NI рассказал о российском «Винторезе»
Врач назвал способ пережить «барическую яму»
Видео
Проснувшийся «Алмаз»: один из ее создателей вновь оживил первую боевую космическую станцию СССР
Видео
Врач назвала наиболее полезное для здоровья масло
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.