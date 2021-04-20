По делу о взрыве газа в доме в Нижегородской области задержаны два сотрудника газовой службы

По делу о взрыве газа в доме в Нижегородской области задержаны два сотрудника эксплуатационной газовой службы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии СК, в день трагедии они выполняли работы по обслуживанию данного дома.

Газ в жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша Нижегородской области взорвался вечером в понедельник, 19 апреля.

«В результате частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей и пострадали жильцы дома. В ходе детального осмотра места происшествия установлено, что погиб 3-месячный ребенок. Также пострадали еще двое малолетних детей и трое взрослых жильцов данного дома», - говорится в заявлении СК.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы. Региональное управление СК возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.