В МИД РФ ответили на идею экс-президента Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко посоветовал экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу пообщаться с главами Турции и Греции на тему значения для их экономики российских туристов. Так он отреагировал на предложение Ильвеса временно запретить россиянам въезд в Евросоюз.

По словам Ильвеса, странам ЕС нужно запретить въезд гражданам России, кроме случаев, когда это связано с чрезвычайными семейными обстоятельствами. Он заявил, что якобы «на кону безопасность Европы».

«Ему (Ильвесу - прим.ред.) стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», - сказал Грушко в беседе с РИА Новости.

Идею Ильвеса также не поддержали в МИД Эстонии. Глава ведомства Мария-Эва Лийметс выразила надежду, что отношения Росси и Европы не ухудшатся до такой степени, что придется идти на подобные меры.