Армия «Сани» разгромили противника: кадры маневров военнослужащих ЦВО в Челябинской и Кемеровской областях Надежда Котормус Иван Линдеманн Военнослужащие в том числе отработали и контрогневые приемы - после того, как производится выстрел, установку легко обнаружить и противник может нанести ответный удар. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Минометчики Центрального военного округа в Кузбассе уничтожили бронированную технику и живую силу условного противника. Для этого использовали «Сани» - буксируемую артиллерийскую установку калибром 120 мм. «В числе характеристик - дальность выстрела до 7 км. Это идеально подошло для выполнения поставленной задачи. Как донесли беспилотные разведчики, колонна техники выдвинулась в сторону населенного пункта. По мере того, как вели выстрели, использовали также корректировку огня с помощью БПЛА, так как в Сибири сейчас очень ветреная погода, важно постоянно сверяться с тем, насколько точно удары ведутся. Военнослужащие в том числе отработали и контрогневые приемы - после того, как производится выстрел, установку легко обнаружить и противник может нанести ответный удар, поэтому важно «Сани» весом 200 кг быстро загрузить в машину и переместиться на другую точку», - рассказала корреспондент телеканала «Звезда» Надежда Котормус. В Челябинской области танковые подразделения, мотострелки и артиллеристы подвели итоги обучения за зимний период. Военнослужащие проверили, насколько им удалось сработаться и отработать взаимодействие в том числе и с беспилотниками. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика