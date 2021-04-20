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«Сани» разгромили противника: кадры маневров военнослужащих ЦВО в Челябинской и Кемеровской областях

Надежда Котормус
Иван Линдеманн
08:31 20.04.2021
Военнослужащие в том числе отработали и контрогневые приемы - после того, как производится выстрел, установку легко обнаружить и противник может нанести ответный удар.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Минометчики Центрального военного округа в Кузбассе уничтожили бронированную технику и живую силу условного противника. Для этого использовали «Сани» - буксируемую артиллерийскую установку калибром 120 мм.

«В числе характеристик - дальность выстрела до 7 км. Это идеально подошло для выполнения поставленной задачи. Как донесли беспилотные разведчики, колонна техники выдвинулась в сторону населенного пункта. По мере того, как вели выстрели, использовали также корректировку огня с помощью БПЛА, так как в Сибири сейчас очень ветреная погода, важно постоянно сверяться с тем, насколько точно удары ведутся. Военнослужащие в том числе отработали и контрогневые приемы - после того, как производится выстрел, установку легко обнаружить и противник может нанести ответный удар, поэтому важно «Сани» весом 200 кг быстро загрузить в машину и переместиться на другую точку», - рассказала корреспондент телеканала «Звезда» Надежда Котормус.

В Челябинской области танковые подразделения, мотострелки и артиллеристы подвели итоги обучения за зимний период. Военнослужащие проверили, насколько им удалось сработаться и отработать взаимодействие в том числе и с беспилотниками.

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