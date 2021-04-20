Чехия допустила новые меры в отношении России

Чехия не исключает «новый пропорциональный ответ» на реакцию Москвы на принятые ранее Прагой меры в отношении России. Об этом заявил первый вице-премьер и глава МИД страны Ян Гамачек.

Он назвал реакцию российской стороны «очень резкой», а принятые меры не пропорциональном ответом.

«Мы в правительстве будем решать, что делать далее. Нельзя исключить с нашей стороны и новый пропорциональный ответ», - цитирует его РИА Новости.

Чехия 17 апреля выслала 18 российских дипломатов, заподозрив их в работе на спецслужбы. Москва, в свою очередь, объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства - они должны были покинуть Россию 19 апреля.