«Тигр», «Оса» и «Бастион» прошли по центру Владивостока во время первой ночной тренировки Парада Победы

До Парада Победы осталось меньше трех недель. Сейчас по всей России полным ходом идут репетиции. В центре Владивостока прошла первая ночная тренировка механизированной части. В ней было задействовано около 60 единиц военной техники.

Перед началом движения техники экипажи машин провели пешую тренировку с проходом по маршруту движения колонны: уточнили особенности рельефа, скоростной режим на отдельных участках и дистанцию между машинами.

В текущем году в состав парадной механизированной колонны вошли зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400 и «Оса», береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», бронетранспортеры БТР-82А, самоходные артиллерийские установки, бронеавтомобили «Тигр» и современные машины технического обеспечения.

На параде в столице Приморья зрителям впервые покажут современную боевую машину пехоты БМП-3, недавно принятую на вооружение морской пехотой ТОФ. Следующие ночные тренировки механизированной части Парада Победы планируется провести 22, 24 и 27 апреля. Генеральная репетиция парада войск во Владивостоке состоится 7 мая.