Взрыв чудовищной силы: что известно о трагедии в Нижегородской области

За несколько часов до взрыва в многоквартирном доме в селе Маргуша Нижегородской области здание осматривали представители аварийной службы. Специалисты обследовали все помещения, кроме одной квартиры, в поисках утечки, но ничего не обнаружили и уехали.

Взрыв прогремел в трехэтажном доме вечером 19 апреля - предположительно, в квартире на последнем этаже. Последующий пожар охватил площадь в 1200 квадратных метров. Обрушились перекрытия между этажами - в итоге четыре квартиры были разрушены, от последнего этажа дома практически ничего не осталось. Взрывной волной выбило стекла в соседних домах.

Пенсионер Евгений показывает на то, что раньше было его квартирой. Объятую огнем новостройку в селе Маргуша сдали всего несколько лет назад. Большинство жителей еще не спали, когда дом содрогнулся от взрыва.

«Они из окошек прыгали, им пришлось из окна прыгать 3-го этажа», - говорит он.

Всего в доме проживало 32 семьи. Большинство сейчас уехали к родственникам, остальных временно разместили в местном доме культуры. Жильцы рассказывают, в день ЧП в доме сильно пахло газом, поэтому вызывали аварийную службу. Специалисты осмотрели все помещения кроме одной квартиры, в которой не открыли дверь, но так и не нашли повреждения.

Спустя несколько часов прогремел взрыв. Травмы различной степени тяжести получили семь человек, в том числе трое детей. Из-под завалов удалось достать двоих детей - брата и сестру. Младшей девочке всего 2,5 месяца, старшему - девять лет. У мальчика диагностировали сотрясение мозга. Через пять часов после взрыва спасатели достали из-под завалов тело младенца.

Для установки точной причины происшествия в регионе создана специальная комиссия. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Власти обещают оказать пострадавшим всю необходимую помощь.