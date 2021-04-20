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В мае на заводе в Елабуге начнут серийное производство Aurus Senat

Иван Линдеманн
06:53 20.04.2021
Стоимость Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении составит 22 миллиона рублей, а базовая версия - 18 миллионов.
В мае на заводе в Елабуге начнут серийное производство Aurus Senat
© Фото: Kremlin Pool, globallookpress
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В мае на заводе в Елабуге начнется серийное производство Aurus Senat. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли России.

«Проект движется в полном соответствии с ранее заявленными планами», - сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как ранее отмечали в Минпромторге, первые клиенты получат свои автомобили уже в мае. Стоимость Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении составит 22 миллиона рублей, а базовая версия - 18 миллионов.

Отмечается, что в будущем на заводе будут производить внедорожные автомобили Aurus Komendant.

Aurus - первый российский бренд люксовых автомобилей. Пилотная партия Aurus Senat в серийной оснастке была выпущена на заводе в Елабуге чуть более месяца назад. Одиннадцатого марта в институте «НАМИ» завершили разработку прототипа первого российского электрического мотоцикла в семействе Aurus.

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