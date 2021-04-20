«От сердца к сердцу»: бойцы Росгвардии проводят ведомственную акцию в Национальный день донора

Сотрудники и военнослужащие Центрального округа Росгвардии приурочили к Национальному дню донора ведомственную акцию «От сердца к сердцу». В ней принимают участие представители управлений ведомства, бойцы отрядов спецназа, сотрудники вневедомственной охраны и военнослужащие Росгвардии. Кровь сдают в Москве, Калуге, Курске, Рязани, Тамбове и Туле. Накануне донорскую акцию провели липецкие и брянские росгвардейцы, пополнив региональные банки крови на 50 литров. Всего же в ходе донорской акции, которая будет проходить в течение недели, росгвардейцы планируют сдать около 150 литров крови.

За время проведения акции между региональными управлениями ведомства и станциями переливания крови налажено тесное взаимодействие. Росгвардейцы всегда отзываются на просьбы врачей и в срочном порядке приходят на помощь, чтобы сдать кровь для нуждающегося в ней пациента. Так, например, сотрудница вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве, капитан полиции Оксана Нечаева откликнулась на просьбу врачей Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и сдала компоненты крови для новорожденной девочки, родившейся с тяжелым врожденным заболеванием. Донорская кровь троих сотрудников столичного ОМОНа спасла жизнь новорожденному пациенту, у которого был диагностирован врожденный порок сердца, и требовалась не одна операция. Сейчас малыш живет полноценной жизнью.

Среди сотрудников и военнослужащих Росгвардии, участвующих в акции, немало доноров со стажем. Так, среди доноров Управления Росгвардии по Липецкой области пять росгвардейцев имеют звание Почетных доноров РФ. Они регулярно принимают участие в донорской акции, а также в инициативном порядке сдают кровь.

Донорская акция «От сердца к сердцу» стартовала в Подмосковье в апреле 2020 года. Из-за пандемии коронавируса количество доноров резко снизилось, возник риск дефицита плазмы и эритроцитарной массы. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии выступили с инициативой пополнить региональные банки крови. Сначала акция прошла во всех городах Центрального федерального округа, а в дальнейшем ее эстафету приняли росгвардейцы и в других регионах по всей стране. Донорская акция «От сердца к сердцу» стала бессрочной и проводится на постоянной основе. В общей сложности в ней приняли участие уже более пяти тысяч человек.