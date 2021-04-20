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В Алабино открылся первый в российской армии Клуб жен военнослужащих «Боевая подруга»

Иван Линдеманн
06:25 20.04.2021
Клуб базируется в местном Доме культуры. Там открыли 2 кружка для детей. Когда они заняты, мамы могут пойти в секции волейбола и общей физической подготовки или танцевать модную бачату.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В подмосковном Алабино открылся первый в российской армии Клуб жен военнослужащих «Боевая подруга». Его создали на территории воинской части сотого отдельного полка обеспечения. Пока мужчины на службе, их супруги занимаются саморазвитием в кружках и секциях.

«Общественный совет Минобороны инициировал создание женских клубов на территории всей страны, даже в самых отдаленных гарнизонах. Это своего рода мощная экспериментальная  площадка», - сказала заместитель председателя Общественной палаты Арина Шарапова.

Клуб базируется в местном Доме культуры. Там открыли 2 кружка для детей. Когда они заняты, мамы могут пойти в секции волейбола и общей физической подготовки или танцевать модную бачату.

«Самое главное найти энтузиастов, которые будут вести эти кружки. Здесь горят глаза у людей», - отметил начальник Управления военно-социальной работы Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Евгений Гамалей.

Особой популярностью пользуются уроки кулинарии, где женщины обмениваются рецептами и соревнуются в искусстве приготовления сложных блюд. Гостей из Общественного совета Минобороны угощали деликатесами русской кухни.

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