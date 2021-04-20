Армия В Москве пройдет заседание коллегии Минобороны России Анна Касаткина В заседании примут участие руководящий состав Вооруженных Сил, представители органов власти и общественных организаций. © Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Вопросы строительства укрытий для авиационной техники обсудят на заседании коллегии Минобороны России во вторник, 20 апреля. Мероприятие под руководством главы ведомства Сергея Шойгу пройдет в Национальном центре управления обороной. Одной из важных тем для обсуждения на заседании также станет вопрос о ходе выполнения планов деятельности Южного военного округа и Северного флота в рамках реализации майских указов президента и его поручений по итогам совещаний в Сочи. Помимо этого, участники мероприятия уделят особое внимание масштабной агитационно-пропагандисткой акции «Мы - армия страны. Мы - армия народа». В заседании коллегии Минобороны примут участие руководящий состав Вооруженных Сил, представители органов государственной власти и общественных организаций. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика