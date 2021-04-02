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Огненный град: российские артиллеристы уничтожили «боевиков» на учении в Таджикистане

Алексей Курильченко
00:51 02.04.2021
Поддержку артиллеристам оказали расчеты беспилотников «Орлан-10».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 201-й российской военной базы в Таджикистане уничтожили условных боевиков, затаившихся в горах.

По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили колонну высокопроходимых пикапов незаконного вооруженного формирования и передали координаты целей на командный пункт. На уничтожение «противника» отправились «Грады».

Артиллеристы устроили засаду и огнем из боевых машин нанесли сосредоточенные удары по целям условного противника, укрывшегося в складках местности. В это время операторы «Орланов» вели корректировку огня и контроль поражения целей. Всего в ходе учения было поражено более 100 целей.

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