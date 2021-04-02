Армия Огненный град: российские артиллеристы уничтожили «боевиков» на учении в Таджикистане Алексей Курильченко Поддержку артиллеристам оказали расчеты беспилотников «Орлан-10». © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 201-й российской военной базы в Таджикистане уничтожили условных боевиков, затаившихся в горах. По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили колонну высокопроходимых пикапов незаконного вооруженного формирования и передали координаты целей на командный пункт. На уничтожение «противника» отправились «Грады». Артиллеристы устроили засаду и огнем из боевых машин нанесли сосредоточенные удары по целям условного противника, укрывшегося в складках местности. В это время операторы «Орланов» вели корректировку огня и контроль поражения целей. Всего в ходе учения было поражено более 100 целей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика