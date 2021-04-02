Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Орнитолог рассказала, почему опасно кормить голубей на улицах

Анна Берестовая
00:46 02.04.2021
Огромные стаи птиц, привыкших к вниманию людей, могут плохо влиять на горожан.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dmitry Golubovich Russian Look Globallookpress
Читайте нас на:

Орнитолог Наталья Иовченко рассказала, почему к подкармливанию голубей следует относиться осторожнее. Специалист отметила, что чаще всего птиц кормят бабушки и матери с детьми, которые часто не видят опасности в своих действиях.

«Это прежде всего наличие огромного количества аллергенов. Дети очень часто болеют аллергией, и мамы не задумываются, что, вполне вероятно, это как раз от голубей. От того помета, который взлетает в воздух, когда вся стая взлетает. В этом есть опасность», - уточнила она.

Иовченко объяснила, что в первую очередь птицы могут переносить орнитоз. Проявления данного заболевания нередко списывают на обычную простуду. Им проще всего заразиться при прямом контакте с птицей.

«Нередко сердобольные горожане видят больную птицу и могут и подойти к ней, и взять, и принести домой. И это, конечно, очень опасно», - указала эксперт.

Орнитолог обозначила, что у представляющих опасность птиц обычно не слишком хорошее оперение. Также узнать их можно по слизи вблизи клюва и в целом неопрятному виду. Чаще всего больные голуби уже не летают, а ходят.

Эксперт добавила, что уже долгое время выступает за разумное подкармливание голубей в городах. По ее мнению, в настоящий момент у населения эта привычка приобрела «нездоровые масштабы».

«Вываливаются килограммами крупы. Бабушки с тележками на колесиках и по 10-15 килограммов.... Такие площадки у нас стихийные возникают либо возле торговых центров, где скопление людей, либо возле станций метро. Там вы можете и по 600, и по тысяче голубей увидеть», - описала Иовченко.

Эксперт заключила, что таких мест лучше избегать, так как сор от летающей стаи голубей попадает в лицо и дыхательные пути. Особенно важно это делать матерям с маленькими детьми в колясках.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.