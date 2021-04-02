Орнитолог рассказала, почему опасно кормить голубей на улицах

Орнитолог Наталья Иовченко рассказала, почему к подкармливанию голубей следует относиться осторожнее. Специалист отметила, что чаще всего птиц кормят бабушки и матери с детьми, которые часто не видят опасности в своих действиях.

«Это прежде всего наличие огромного количества аллергенов. Дети очень часто болеют аллергией, и мамы не задумываются, что, вполне вероятно, это как раз от голубей. От того помета, который взлетает в воздух, когда вся стая взлетает. В этом есть опасность», - уточнила она.

Иовченко объяснила, что в первую очередь птицы могут переносить орнитоз. Проявления данного заболевания нередко списывают на обычную простуду. Им проще всего заразиться при прямом контакте с птицей.

«Нередко сердобольные горожане видят больную птицу и могут и подойти к ней, и взять, и принести домой. И это, конечно, очень опасно», - указала эксперт.

Орнитолог обозначила, что у представляющих опасность птиц обычно не слишком хорошее оперение. Также узнать их можно по слизи вблизи клюва и в целом неопрятному виду. Чаще всего больные голуби уже не летают, а ходят.

Эксперт добавила, что уже долгое время выступает за разумное подкармливание голубей в городах. По ее мнению, в настоящий момент у населения эта привычка приобрела «нездоровые масштабы».

«Вываливаются килограммами крупы. Бабушки с тележками на колесиках и по 10-15 килограммов.... Такие площадки у нас стихийные возникают либо возле торговых центров, где скопление людей, либо возле станций метро. Там вы можете и по 600, и по тысяче голубей увидеть», - описала Иовченко.

Эксперт заключила, что таких мест лучше избегать, так как сор от летающей стаи голубей попадает в лицо и дыхательные пути. Особенно важно это делать матерям с маленькими детьми в колясках.