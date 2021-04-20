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Воскрешение легенды: военные мастера ВВО установили на штатное место девятитонную башню «Иосифа Сталина»

Роман Захаров
03:50 20.04.2021
Башню удалось установить в штатном режиме и за короткий срок с помощью специального крана на пульте управления бронированной ремонтно-эвакуационной машины.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В ремонтном батальоне общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, военные мастера отдельного ремонтно-восстановительного батальона завершают работы по восстановлению легендарного тяжелого танка времен Великой Отечественной войны (ВОВ) «Иосиф Сталин» (ИС-2). Мастера планируют поставить танк на ход к празднованию 76-летия Победы в ВОВ.

Специалисты установили двигатель на штатное место и произвели его первый успешный запуск. Военнослужащие будут проверять работу двигателя при различных нагрузках. Также завершены работы по замене всех шлангов и патрубков, заменена электрика, налажена работа всех механизмов, органов управления и агрегатов.

Одним из самых сложных видов работ во время восстановления легендарного танка была установка девятитонной башни на штатное место. Благодаря многолетнему опыту и слаженным действиям военнослужащих, башню удалось установить в штатном режиме и за короткий срок с помощью специального крана на пульте управления бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ-1).

В настоящий момент подходят к концу последние проверки работоспособности рулевого управления, тормозной системы, механизма поворота башни, связи, проводки и других узлов и механизмов ИС-2. В течении недели танк будет покрашен и на специализированном полигоне пройдет первую после восстановления обкатку.

Решение о восстановлении боевой машины принял командующий общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Валерий Солодчук.
Тяжелый танк ИС-2 на протяжении долгих лет украшал уникальную коллекцию раритетного вооружения и военной техники времен Великой Отечественной и Афганской воин в военном городке Сосновый Бор.

Напомним, что ИС-2 будет уже вторым восстановленным танком времен ВОВ в Республике Бурятия. Первый легендарный танк Т-34 военные мастера ремонтного батальона восстановили к 75-летию Победы, он возглавил механизированную колонну техники на военном параде в Улан-Удэ.

Планируется, что военнослужащим ремонтно-восстановительного батальона удастся в сжатые сроки завершить процесс восстановления легендарной машины и 9 мая, на празднование 76-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками, тяжелый танк «Иосиф Сталин», танк Т-34 и БМ-13 «Катюша» проедут по главной площади столицы Бурятии, возглавив механизированную колонну военного парада Улан-Удэнского гарнизона.

ИС-2 - советский тяжелый танк периода Великой Отечественной войны. Аббревиатура ИС означает «Иосиф Сталин» - официальное название серийных советских тяжелых танков выпуска 1943-1953 годов. Индекс 2 соответствует второй серийной модели танка этого семейства.

В годы ВОВ вместе с обозначением ИС-2 на равных использовалось название ИС-122, в этом случае индекс 122 означает калибр основного вооружения машины. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских и союзных серийных танков периода войны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944-1945 годов, особенно отличившись при штурме городов. Немцы называли его в своих документах КВ-00(ИС).

После завершения войны ИС-2 были модернизированы и находились на вооружении Советской и Российской армий до 1993 года. Также танки ИС-2 поставлялись в ряд стран и участвовали в некоторых вооруженных конфликтах после 1945 года.

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