Две тысячи военнослужащих приняли участие в репетиции Парада Победы в Самаре

На аэродроме Краж в Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием более двух тысяч военнослужащих. Парадные расчеты были представлены бойцами более 10 воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), а также представителями Росгвардии, ФСИН и МЧС России.

В ходе тренировки отрабатывались синхронность и слаженность движений в парадном строю, а также ответ на приветствие командующего и принимающего парада.

Механизированная колонна была представлена пикапами УАЗ «Патриот», бронетранспортерами БТР-82А, реактивными системами «Ураган» и «Град», оперативно тактическими ракетными комплексами ОТРК «Искандер-М» и зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф».