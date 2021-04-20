В ЦВО рассказали о противоэпидемических мерах при отправке призывников

В Свердловской области состоялась первая отправка в войска юношей, признанных годными для прохождения военной службы. Молодые люди будут служить в одной из частей Воздушно-космических сил Центрального военного округа. Прибыв на сборный пункт Свердловской области, призывники прошли барьерную термометрию и обязательное тестирование на COVID-19.

«Мероприятия, проводимые по недопущению заноса коронавируса, проводятся в полном объеме. По прибытии на сборный пункт призывники сдают кровь, проходят термометрию. По итогам осмотра принимается решение. Проводится проветривание помещений не менее семи раз в сутки, специальной техникой Минобороны проводится обработка территории сборного пункта», - начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Анатолий Ворсин.

Кроме того, юноши были обеспечены вещевым имуществом по сезону и средствами защиты органов дыхания. Транспорт, задействованный для перевозки молодого пополнения к месту прохождения службы, был продезинфицирован специалистами войск РХБ защиты ЦВО.