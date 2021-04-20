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В Якутии ужесточают ограничения из-за COVID-19

Ян Брацкий
02:28 20.04.2021
Под запрет попали конференции, культурные и просветительские форумы, а также иные мероприятия с большим количеством участников.
В Якутии ужесточают ограничения из-за COVID-19
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Власти Якутии приняли решение ужесточить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса с целью недопущения дальнейшего распространения инфекции. Перечень новых ограничений опубликован на официальном информационном портале республики.

«Введен запрет на проведение основных республиканских мероприятий и мероприятий муниципальных образований, конференций, форумов, культурных, просветительских мероприятий в выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением проводимых в формате "онлайн"», - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом, количество приглашенных на такие мероприятия не должно превышать 50 человек. Предприятия общепита будут закрываться на ночь - с 00:00 до 06:00, говорится в документе. Также принято решение сократить число зрителей в театрах, кинозалах и других досуговых организациях до 50 процентов зрительного зала.

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