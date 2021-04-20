В стране и мире Коронавирус В Якутии ужесточают ограничения из-за COVID-19 Ян Брацкий Под запрет попали конференции, культурные и просветительские форумы, а также иные мероприятия с большим количеством участников. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Власти Якутии приняли решение ужесточить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса с целью недопущения дальнейшего распространения инфекции. Перечень новых ограничений опубликован на официальном информационном портале республики. «Введен запрет на проведение основных республиканских мероприятий и мероприятий муниципальных образований, конференций, форумов, культурных, просветительских мероприятий в выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением проводимых в формате "онлайн"», - говорится в сообщении пресс-службы. При этом, количество приглашенных на такие мероприятия не должно превышать 50 человек. Предприятия общепита будут закрываться на ночь - с 00:00 до 06:00, говорится в документе. Также принято решение сократить число зрителей в театрах, кинозалах и других досуговых организациях до 50 процентов зрительного зала. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика