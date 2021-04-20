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Астрономы обнаружили гигантскую экзопланету очень далеко от звезды

Олеся Степакова
22:55 20.04.2021
По словам исследователей, планета YSES 2b вряд ли могла сформироваться там, где она находится, поскольку для этого просто не хватило бы материи.
Астрономы обнаружили гигантскую экзопланету очень далеко от звезды
© Фото: pixabay
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Телескоп VLT Европейской южной обсерватории в Чили обнаружил прямой свет от гигантской экзопланеты, которая находится на огромном расстоянии от своей материнской звезды, похожей на Солнце. Существование этого объекта противоречит общепринятым теориям формирования планет. Об этом сообщается в научном журнале Astronomy & Astrophysics.

Расстояние между экзопланетой и звездой оно примерно в 110 раз больше дистанции между Солнцем и Землей, отмечают планетологи.

«Это делает планету пока самым интересным объектом для изучения секретов формирования крупных планет», – пишут ученые.

По словам исследователей, планета YSES 2b вряд ли могла сформироваться там, где она находится, поскольку для этого просто не хватило бы материи.

Ученых давно беспокоят вопросы, как и где возникают подобные огромные экзопланеты, а также, могут ли в таких звездных системах существовать аналоги Земли, способные поддерживать жизнь.

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