Астрономы обнаружили гигантскую экзопланету очень далеко от звезды

Телескоп VLT Европейской южной обсерватории в Чили обнаружил прямой свет от гигантской экзопланеты, которая находится на огромном расстоянии от своей материнской звезды, похожей на Солнце. Существование этого объекта противоречит общепринятым теориям формирования планет. Об этом сообщается в научном журнале Astronomy & Astrophysics.

Расстояние между экзопланетой и звездой оно примерно в 110 раз больше дистанции между Солнцем и Землей, отмечают планетологи.

«Это делает планету пока самым интересным объектом для изучения секретов формирования крупных планет», – пишут ученые.

По словам исследователей, планета YSES 2b вряд ли могла сформироваться там, где она находится, поскольку для этого просто не хватило бы материи.

Ученых давно беспокоят вопросы, как и где возникают подобные огромные экзопланеты, а также, могут ли в таких звездных системах существовать аналоги Земли, способные поддерживать жизнь.