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Сирийские ткачи из Латакии намерены закупить в РФ оборудование для крупнейшей фабрики

Виталий Акиньшин
00:10 21.04.2021
Сейчас на предприятии выпускают несколько видов тканей, включая материал для пошива армейской формы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Руководство одной из крупнейших в Сирии фабрик по производству тканей, расположенной в Латакии, намерено закупить в России около 400 профессиональных станков, чтобы заменить старое и изношенное оборудование.

Крупнейший завод по производству тканей в Латакии не останавливался в годы войны. Продолжает работать с полной загрузкой и сегодня. Главный заказчик - фабрики, которые шьют форму для сирийской армии.

Здесь работают полторы тысячи человек. В две смены и круглосуточно. Пока в стране шли боевые действия, профессию ткача получили десятки беженцев из других регионов, которые спасаясь от международных террористов, уезжали в более-менее спокойную Латакию. Сегодня, ситуация меняется.

«У нас беженцев работает значительно меньше, чем два года назад, люди возвращаются в свои города и деревни, например в Дейр-эз-Зор, там уже давно спокойная обстановка», - признается инженер фабрики.

Завод выпускает четыре миллиона метров ткани в год. Спрос на продукцию не падает. Мешает увеличить объемы только старая техника.

«У нас две линии, обе импортные, одна совсем старая, уже не работает, вторую тоже не помешало бы модернизировать. Из за того, что у нас ограниченные технические возможности, мы пока выпускает только три вида ткани - хлопок, полиэстер и легру», - рассказал директор завода Набиль Рая.

На заводе хотят увеличить ассортимент. Например, джинсовой ткани, для пошива модной молодежной одежды. И надеются на помощь партнеров в России. Модернизация парка позволит не только стабильно работать, выполняя госзаказ для армии, но и предложить качественные и главное актуальные на рынке ткани для предприятий, которые шьют гражданскую одежду.

Сирийские власти реализуют государственную программу по восстановлению инфраструктуры пострадавших в ходе боевых действий территорий в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама, чтобы по возвращении беженцы могли проживать в нормальных условиях. Российский ЦПВС в свою очередь оказывает помощь в этой работе, а также в транспортировке беженцев.

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