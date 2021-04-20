Глава Курчатовского института выступил перед курсантами Военного университета Минобороны РФ

Россия – высококонкурентна, а в ряде областей вы технологической сфере даже вне конкуренции. Попытки оспорить это - проявления недобросовестной борьбы. Об этом сегодня говорил с курсантами Военного университета Минобороны РФ президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Он напомнил, что именно наша страна первой в мире использовала ядерную энергию в мирных целях. Кроме того, сейчас только Россия имеет атомный ледокольный флот, помимо прочих достижений.

По мнению Михаила Ковальчука, в условиях новых вызовов и угроз в плане безопасности очень важен паритет во владениях технологиями.

«Армия и министр обороны, в его конкретном лице, его коллеги продемонстрировали колоссальную эффективность нашей армейской системы. Посмотрите, сколько было построено госпиталей, в какие сроки - это немыслимое дело», – подчеркнул он.

Президент Курчатовского института затронул и тему пандемии коронавирусной инфекции, в борьбе с которой РФ показала выдающиеся результаты. Наша страна – за диалог, и пандемия только подчеркнула, насколько продуманно и четко действует Россия, заключил Ковальчук.