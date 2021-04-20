Прибывающих в Россию после 1 мая обязали повторно сдавать тест на COVID-19

В Роспотребнадзоре ввели новое правило для граждан, которые прибудут в России из иностранных государств после первого мая. Им придется повторно сдавать тест на коронавирусную инфекцию.

Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Как следует из документа, прибывающим в РФ из зарубежных стран необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 в срок до пяти календарных дней.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали процент россиян, уже имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции. По словам Анна Поповой, таких сейчас от 25% до 87% в различных регионах страны. Данные основаны на изучении статистики, которую ведомство ведет с июня 2020 года. Больше всего россиян с иммунитетом проживает в Подмосковье и Москве, меньше всего – в Краснодарском крае и Тюменской области.