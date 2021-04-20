«Машина-убийца»: почему Маск потерял 5 миллиардов долларов из-за ДТП с участием Tesla

Более пяти миллиардов долларов всего за сутки потерял Илон Маск из-за резкого падения цены на акции Tesla, которая рухнула после сообщения о новом смертельном ДТП с участием электрокара, произведенного компанией. Согласно предварительному расследованию, причиной случившегося могла стать ошибка автопилота. В компании Tesla с этим не согласны.

Американскому спорткару в Китае не рады – в Шанхае на презентации новой Tesla женщина окрестила машину «убийцей», так как отказавшие тормоза чуть не стоили ей жизни. На родине, в США, жертвами электрокара стали его пассажиры – двое пенсионеров.

Удар в дерево, возгорание – машину за 80 тысяч долларов тушили четыре часа. Не могли остудить и батарею - пожарные даже обратились к разработчикам за консультацией.

«Записи данных, полученные на настоящий момент, показывают, что автопилот не был включен, а функция полного вождения для этого автомобиля не приобреталась. Кроме того, автопилот работает при наличии дорожной разметки, которая отсутствует на улице, где произошла авария», – написал в своем Twitter Илон Маск.

Разметки действительно не было, но следствие показало – автомобилем никто не управлял. Позже выяснилось, авария –неудавшийся эксперимент двух состоятельных мужчин. Пассажирам вероятно удалось обмануть систему: искусственный интеллект пока не научился отличать человеческое прикосновение от пластиковой бутылки или апельсина.

Словно оправдываясь, Tesla публикует увесистый отчет о дорожных инцидентах: за этот квартал одна авария на каждые 6 миллионов пробега, в то время как у обычных машин – одна на каждые 600 тысяч.

Свои цифры приводят американские телеканалы. На днях во Флориде на скорости 160 километров в час электрокар врезается в дом. Водитель не справился с управлением и чудом остался жив.

«Мы были в шоке. Решили, что водитель пьян. Потому что как иначе объяснить такую скорость? Он врезался в машины вон там, зацепил деревья, въехал в дом со стороны спальни», ­– рассказала очевидец аварии Ана Альгве.

Не на то надеялись в компании, когда выпустили свой первый слоган «Жги резину, а не бензин». Сгорают и акции Tesla ­– интерес к компании снижается: за сутки после смертельного ДТП в Техасе Маск теряет 5 миллиардов долларов. Однако находчивости ему не занимать: Илон осваивает не только космос, но и новые рынки.

За криптовалюту или реальную Маск предлагает не просто автомобиль, а техногенный прорыв – разгон до сотни у Tesla всего за 3,2 секунды – конкурент элитным спорткарами. При этом цена ниже. Минимальная – от 2 миллионов рублей. Когда старенькая Ferrari 2000 года выпуска обойдется минимум в 5.

«За последние буквально 3 месяца я привез 70 автомобилей Tesla. Люди начали их покупать, потому что это экологически чистый транспорт, бесшумный, надежный автомобиль», – рассказал Николай Грахов, частный дистрибьютор автомобилей Tesla.

Полностью доверять собственную жизнь искусственному интеллекту пока рискованно – производители не рекомендуют покидать кресло водителя и расслабляться во время поездок. Но блоггеров это не останавливает - автопилот Tesla пока еще в топе вирусных видео, каждое из которых может оказаться последним.