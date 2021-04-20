В небе над Балтийским морем: опубликовано видео полета и сопровождения стратегических ракетоносцев Ту-160
Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря.
Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с Воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации Военно-Морского Флота.
Продолжительность полета составила около 8 часов.
На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного
и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.