СМИ: переговоры политсоветников по Донбассу прошли безрезультатно

Длившиеся три часа переговоры политических советников нормандского формата завершились безрезультатно. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской делегации.

Собеседник агентства, в частности, подчеркнул, что конкретные предложения РФ о механизме предотвращения эскалации в регионе «натолкнулись на обструкцию со стороны Украины». Представители ФРГ и Франции, по его словам, не предложили каких-либо внятных решений, сделав вместо этого «безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня».

При этом источник добавил, что позиции Франции, Германии и Украины говорят о стремлении к «имитации и дальнейшему затягиванию переговорного процесса».

В понедельник, 19 апреля, в режиме видеоконференции состоялась встреча политических советников и представителей МИД России, ФРГ, Франции и Украины. Темой мероприятия стали кластеры по выполнению Минских соглашений.