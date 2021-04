Диетолог рассказала, кому нельзя есть овсяную кашу

Диетолог Роксана Эсани заявила, что, несмотря на большое количество полезных веществ в овсянке, людям, страдающим от заболеваний ЖКТ, не рекомендуется ее употреблять. Об этом пишет портал Eat This, Not That.

«При повышенной чувствительности стенок желудка клетчатка, содержащаяся в овсянке, может вызвать вздутие живота и газообразование. Если вы испытываете проблемы, употребляя продукты с высоким содержанием клетчатки, то лучше всего отказаться от такой пищи и заменить ее пюре, крупой или белым рисом», - сказала она.

Кроме того, диетолог заявила, что тем, кто страдает от «глютеновой болезни», следует внимательно изучать состав каши: во многих из них присутствует большое количество глютена.

«При добавлении в кашу чего-то сладкого, например коричневого сахара, меда и/или кленового сиропа, повышаются ее калорийность и содержание углеводов. Тем, кто страдает от диабета или предрасположен к нему, необходимо быть осторожными, так как из-за употребления такой каши может подняться сахар», - предупредила врач.

