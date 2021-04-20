Российские Ту-160 выполнили 8-часовой полет над Балтийским морем в сопровождении истребителей

Два стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над Балтийским морем. Их сопровождали истребители Су-35С и Су-27, сообщает Минобороны России. В полете летчики находились около восьми часов.

Летчики дальней авиации ВКС России регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Полеты выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

На отдельных этапах маршрута российские бомбардировщики сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F/A-18 ВВС Финляндии.

Бомбардировщик Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости самолет способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.