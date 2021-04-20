Путин подписал закон об онлайн-оформлении налоговых вычетов
Теперь для получения вычета гражданам РФ нужно подать заявление в налоговую через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. При этом не надо будет заполнять налоговые декларации и собирать документы для подтверждения.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, об упрощение порядка получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вступает в силу 1 января 2022 года и упрощает порядок получения налоговых вычетов. Теперь для получения вычета гражданам РФ нужно подать заявление в налоговую через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). При этом не надо будет заполнять налоговые декларации и собирать документы для подтверждения.
Образец заявления будет размещен в личном кабинете налогоплательщика.