В стране и мире Путин подписал закон об онлайн-оформлении налоговых вычетов Олеся Степакова Теперь для получения вычета гражданам РФ нужно подать заявление в налоговую через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. При этом не надо будет заполнять налоговые декларации и собирать документы для подтверждения. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал закон, об упрощение порядка получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступает в силу 1 января 2022 года и упрощает порядок получения налоговых вычетов. Теперь для получения вычета гражданам РФ нужно подать заявление в налоговую через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). При этом не надо будет заполнять налоговые декларации и собирать документы для подтверждения. Образец заявления будет размещен в личном кабинете налогоплательщика. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика