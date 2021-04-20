Синоптик рассказал, как долго будут идти дожди в Москве

Дождь только начался и сегодня он будет не очень сильным. Об этом «Звезде» рассказа ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В ночь и завтра в утренние часы, осадки в виде дождя и мокрого снега местами будут умеренные. Сохранятся дожди и в среду днем, а вот в четверг их будет совсем мало, они примут характер небольших и кратковременных», – отметил синоптик.

По словам Леуса, температура сегодня и завтра будет ниже нормы. Однако в четверг, с отходом циклона, столбики термометров поползут вверх, до комфортных +13 +15 градусов.

Жары в выходные не будет – температура сохранится в пределах +9+12 градусов тепла, будут идти кратковременные дожди, подчеркнул специалист.

Согласно данным центра погоды «Фобос», в Москве за сутки выпадет до половины месячной нормы осадков. По словам синоптиков, таких сильных осадков в столице не было с 1948 года.