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Шойгу наградил военврачей за борьбу с COVID-19

Тимур Шерзад
16:44 20.04.2021
Церемония награждения состоялась сегодня, в ходе заседания коллегии Минобороны России. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны Сергей Шойгу вручил награды военным врачам, отметив их вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. 

Церемония награждения состоялась сегодня, в ходе заседания коллегии Минобороны России. 

Героем Труда Российской Федерации стал полковник медицинской службы Сергей Чернов, главный терапевт госпиталя имени Бурденко.

Полковник медицинской службы Алексей Демьяненко, заместитель начальника госпиталя имени Мандрыка, награжден орденом Пирогова.

Такой же награды удостоился полковник медицинской службы Виктор Сторожилов, начальник филиала госпиталя имени Вишневского.

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