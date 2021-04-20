Сборник рассказов Шойгу попал в расширенный список премии «Большая книга»

Книга Министра обороны России Сергея Шойгу «Про вчера» вошла в расширенный список национальной литературной премии «Большая книга».

Жюри выбрало ее в числе еще сорока произведений известных авторов, таких, как, например, Евгений Водолазкин и Захар Прилепин. Шорт-лист премии будет объявлен в начале июня.

«Про вчера» – это сборник рассказов, в котором министр обороны через историю личных встреч с самыми разными людьми – от простых рабочих до первых лиц – рассказывает, по сути, историю страны.

Ряд стран, например, Франция, Сербия, Монголия, ведут переговоры о переводе книги и издании ее у себя. Есть уже и аудиоверсия книги, озвучил ее актер Сергей Гармаш.